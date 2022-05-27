熱愛重機的陳為民，將自己的重機騎進劇中，帶著車隊護送兒子上學。（TVBS提供）

楊翹碩在劇中飾演陳為民兒子，兩人興趣愛好相同，很有話聊。（TVBS提供）

陳為民在《機智校園生活》中飾演黑道「黑火老大」，昔日旗下幫派中的第二把交椅大頭元，則由近日加入劇組的張天霖飾演。陳為民與張天霖是舊識，2人接下來將有許多對手戲，他打趣表示：「很久沒碰到天霖了，我只能說你胖了、胖很多！」

需要與新生代演員對戲的陳為民，自認為很瞭解年輕人，自信滿滿表示：「我自己就是年輕人，玩的東西例如重機、露營，都是年輕人在玩的。」但卻自曝其實跟他們對戲壓力很大：「他們各個都是俊男美女，我從前拍戲幾乎不化妝，但怕自己太醜，所以這部戲從頭到尾都有上妝。」

陳為民在劇中有個就讀高中的兒子歐賢明，他笑說歐賢明跟自己的兒子差不多大，兒子偶爾也會有叛逆的時候，剛好可以把這個狀況對應到角色中，且自己跟歐賢明私底下愛好相同，一碰面就會開始聊車，甚至比跟自己兒子還有話聊，加深2人默契幫助他入戲。

熱愛重機的陳為民將自己的重機騎進劇中，其中一場戲，陳為民騎著重機帶著車隊護送兒子上學，他坦言，雖然劇中是跟著車隊一起行動，但其實私底下喜歡單獨騎車，認為一個人騎車才是最舒服的狀態。他笑稱：「我是個孤僻的怪老頭，騎車途中很容易遇到重機車隊，我是能跑就跑。」陳為民本身也有經營重機部品店，他透露開業三年，當初才剛開業就碰到疫情，他感嘆：「我一路撐到現在，雖然沒賠錢，但賺得少到覺得幹嘛開店。」