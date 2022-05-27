為提升偏遠地區民眾就醫、採買便利性，台中市政府交通局去年起將往返梨山、谷關的部分市區班次延駛至豐原，今年更進一步推動梨山「幸福巴士2.0」，1月24日上路試營運，5月1日起擴大服務正式營運，台中市政府交通局長葉昭甫表示，梨山幸福巴士透過手機APP及電話預約搭乘，用合法轉型市區汽車客運的小客車來接駁，及門及戶照顧大梨山地區民眾就學、就醫及採買之日常所需，盼補足偏鄉公共運輸最後一哩路。

海拔1800公尺高山上，民眾翻山越嶺才能就醫或採買，為了解決偏鄉地區民眾行的需求，台中市政府交通局除爭取交通部交通運輸服務營運經費補助外，並1多次與地方溝通、傾聽居民意見，推動梨山「幸福巴士2.0」，秉持「在地服務在地」精神，藉由車型較小的巴士成立梨山1路公車，從梨山發車繞行新佳陽、梨山、松茂、環山等四大部落，同時行經梨山衛生所及各部落生活圈，每日6時30分至18時00分，共服務4班次，全年無休，不分平假日持續提供服務不間斷，提供大梨山地區在地民眾最後一哩路的交通服務。

梨山幸福巴士可透過APP及電話預約，持電子票證刷卡免費搭乘。（圖／台中市政府提供）

幸福巴士規劃定班定線及彈性路線，以綠底白字車牌的小客車提供更優質的公車服務，車輛車身也有張貼原民風格的微笑識別，非常容易辨識，民眾可透過手機APP預約外，也可使用電話預約，方便在地民眾依自身需求安排搭乘，而且搭乘梨山1路公車持電子票證刷卡全程免費，也可以便利民眾無縫轉乘既有公車通往市區。

幸福巴士試營運期間，交通局持續蒐集營運單位及乘客回饋的意見，希望更加貼近民眾使用需求。（圖／台中市政府提供）

台中市政府交通局表示，幸福巴士試營運期間，交通局持續蒐集營運單位及乘客回饋的意見，並會同逢甲大學中區區研中心、台中公車聯管會等相關單位實地現勘梨山四大部落生活圈位置，充分掌握民眾搭乘需求，經歷了3個多月試營運，5月1日起擴大服務，延伸站牌位置深入至部落生活圈，梨山幸福巴士正式營運之後，將更貼近民眾實際需求。

交通局強調，梨山地區擁有豐富的觀光生態資源，未來將持續徵募更多車輛與駕駛，讓梨山幸福巴士朝直達台中市區、客貨共載、觀光接駁等多元經營模式邁進，目前已爭取公路總局偏鄉交通營運經費600萬元補助，更盼未來轉型為由在地人自主經營的多元化商業經營模式。

除梨山幸福巴士，為服務偏遠地區居民行的方便，交通局也持續在偏鄉地區推動小黃公車，除原有8條路線、去年又新增7條路線，共15條路線服務範圍包括山、海及屯區共14個行政區、103里，服務量能再提升，交通局說，透過小黃公車可促成區域間的供需平衡，目前使用率不斷擴大，市府也將持續推動，帶給偏鄉居民更友善、便利的交通運輸方式。