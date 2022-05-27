本土疫情有望於6月底趨緩，為迎接今年暑假，花蓮遠雄海洋公園自6月起推出超多優惠，提前為暑假做好暖身準備。

遠雄海洋公園6月推出好康優惠三重奏，「六月壽星免費入園」活動期間於6/1日至6/30日(6/3~6/5端午連假不適用)，凡六月壽星本人憑身分證、小孩憑健保卡，需搭配ㄧ位同行者現場購買全票890元即可享免費入園。。今夏玩翻天的「海洋回饋季卡」，無限次數玩翻海洋公園，3~6歲699元/位，7歲(含)以上999元/位，銷售日期6/6日起至6/30日，限現場臨櫃購買可一路玩到9/30日。另外，6/6日至6/19日在網路商城上預售的「Hi,Young年輕人站出來」，享四人同行2396元(四人需為81~91年次，入園時需驗證)，此套票優惠使用期間為6/13日至9/30日，提前預約暑假門票省荷包。

今年暑假海洋公園推出「海洋冰風暴2 冰怪來襲」主題活動，活動期間7/1~9/11，冰雪特效雙重享受，用熱情的音樂、舞蹈，帶領大家一起玩冰fun清涼;海洋公園首創推出「水+冰」的雙重涼夏刺激，不僅有全台首見的「冰雪大砲」及布萊登海岸的「沖天水柱」水花特效，兩大全新設施結合暑期必看的精彩水花派對，不僅如此，環景式的冰凍感，彷彿置身冰原上，讓遊客在炎熱的夏天更加清涼消暑。

大受好評的另類住宿「親親夜未眠」活動，適合親子、好友，除了白天玩翻樂園、欣賞百萬無敵海景外，晚上還可在水族館內跟魚兒一起睡覺，更可體驗全台唯一海豚零距離互動，不用出國，也可享受度假風情;海洋公園2020全新升級版的「親親夜未眠」，融合日間、夜間水族館探秘、專屬海洋保育課程、親子互動等內容;有別於入住飯店，享用飯店設施，親親夜未眠全包式住宿活動，從放下行李後，就開啟探險家的海洋公園初航行程~在二天一夜的行程中，除了住宿加樂園暢遊外，還有DIY課程體驗。