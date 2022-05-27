端午節即將來臨，各式粽子隆「粽」登場！若想一次享用南北粽，就要買齊各家粽子來個南粽、北粽大比拚！但酷熱的夏天，要如何避免粽子在取貨路上壞掉？房仲第一品牌永慶房屋推出永慶酷涼保冰袋！讓民眾在保冰時間內將新鮮粽子帶回家，與家人樂當粽子富翁！5/27至6/05止只要到永慶直營門市預約賞屋，看屋當天即可獲得保冰袋喔！

端午節即將到來，永慶房屋特別設計粽子外形的保冰袋，讓消費者出門採買時可以輕鬆拎著走。圖/永慶房屋提供

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「因應端午節即將到來，永慶房屋也特別設計粽子外形的保冰袋，讓消費者出門採購過節物資可以輕鬆拎著走，目前本土疫情也持續延燒，民眾不論是要外帶飲料，還是攜帶便當到公司，袋子保冰效果佳，實在是非常實用。」

永慶房屋慶端午加碼推出線上抽獎活動

夏天的食物不容易保存，若食物無做保冰措施，一不小心食物變質，就容易發生中毒風險，在疫情期間，不少民眾從內用改為外帶，或是在家自煮準備好隔日便當，有長期間保冰功能的保冰袋，就不必擔心食物壞掉。永慶房屋端午節準備輕便且大容量的酷涼保冰袋，幫助民眾對抗炎熱的酷夏，購買冰飲不需要擔心變為常溫，上班帶便當到公司，更不用擔心便當內食物會壞掉。

永慶房屋慶祝端午節也準備線上抽獎活動，5/27~6/05期間內到「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲專頁留言，南部粽和北部粽你是哪一派愛好者，就有機會抽中7-11禮券200元喔！

5月27日~6月5日期間內到「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲專頁留言，就有機會抽中禮券。（圖/ 永慶房屋提供）

永慶房屋推「我三劑你安心」標識賞屋好安心

除了關心民眾端午節食安問題，永慶房屋為保護員工和消費者的健康，積極宣導員工接種第三劑疫苗，並推出「我三劑你安心」的標識，凡是完成三劑疫苗施打的永慶房屋經紀人，在永慶房仲網和永慶快搜APP上會顯示擁有「我三劑你安心」的標識，提供給消費者參考，讓消費者能夠安心出門賞屋。

永慶房屋業管部陳賜傑協理補充：「面對疫情升溫，守護消費者和社區居民的健康為永慶房屋第一要務，每日門店採取嚴格的防疫措施之外，看屋時也嚴格控管帶看人數，減少接觸機會，透過推出『我三劑你安心』標識，讓消費者和永慶房屋經紀人一起賞屋時能夠安心，未來也持續做好防疫措施，與民眾一起挺過這波的疫情。