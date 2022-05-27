端午節將近，移民署持續查緝可疑加工肉品。（移民署提供）

端午節將近，不少東南亞國家移工因為，思鄉情懷，會透過郵包及快遞寄送家鄉食品及食材來台，移民署27日指出，非洲豬瘟疫情持續肆虐世界各地，呼籲外國人不要隨意從疫區列管家，寄送應景肉品、加工品來台，5月20日起除寄件人觸法外，收件人查獲第一次罰款20萬，第二次100萬元。

移民署指出，今年郵政及檢疫機關，多次自國際郵包查獲並檢出含有非洲豬瘟病毒之肉製品，鑑於國際間非洲豬瘟疫情仍十分嚴峻，農委會日前又新增尼泊爾為近3年發生非洲豬瘟國家，並公告違規郵包裁罰新措施。

移民署協助相關機關查察非洲豬瘟，2021年已累計查獲來源不明豬肉或肉製品128件，總重約1252公斤，其中有7件驗出非洲豬瘟病毒陽性，今年持續透過網路社群、外來人口LINE群組等多元管道，以多國語言加強宣導違規郵包裁罰新措施。

端午節將近，移民署向新住民及移工宣導提醒，自泰國、越南、中國大陸、港澳、印尼、柬埔寨、菲律賓、韓國等非洲豬瘟疫區，攜帶、郵寄應景肉品或加工品來台，除了寄件人有相關罰則以外，現在收件人也會視違規次數裁罰20萬元或100萬元，呼籲新住民及移工勸導家鄉親友，不要郵寄含有肉類製品的應景食品入境，以免被重罰而破壞美好的過節氣氛。