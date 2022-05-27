對於藝人郭彥均日前露接到醫護朋友來訊，邊哭邊說「很多孩子就這樣走」，遭不少網友質疑真實性讓郭彥均緊急刪文一事，新手媽、國民黨發言人李明璇今（27）日在臉書感嘆，她想問民進黨官員，到底要失去幾個孩子才叫做「很多」？

台灣疫情延燒，造成醫護負擔極大，藝人郭彥均日前透露接到醫護朋友來訊，對方請身為藝人的他幫忙宣導，甚至邊哭邊說不曾看過這樣的醫療狀況、「很多孩子就這樣走」，該言論遭不少網友質疑真實性、紛紛在底下留言問「哪家醫院」，讓郭彥均緊急刪文，但仍有網友繼續追「問哪家醫院不行嗎」，要他別刪文！

新手媽、國民黨發言人李明璇今（27）日在臉書感嘆，上一次是藝人徐小可，這一次是郭彥均，台灣到底怎麼了⋯？說實話都要被出征到道歉嗎！請大家不要讓說實話的人孤單！

李明璇指出，今天新增126病歿，又一個孩子去當小天使了…目前累積18例兒童重症，8例死亡！請問民進黨官員到底要失去幾個孩子才叫做「很多」？

對於網友質疑，李明璇說，她現在終於相信，原來這世上真的有毫無憐憫心的人，說冷血不為過吧？就是有這種無知無良的民進黨側翼，台灣才會越來越亂。「很多孩子走了，民進黨側翼都出來了」。孩子走了這麼多大人走了，那些人還想掩蓋事實，太不道德了！