高雄全家海神職業籃球隊季後賽首輪直落二淘汰台啤英熊，率先挺進T1元年總冠軍賽，31日起展開5戰3勝制總冠軍系列戰。海神首戰31日晚間7點、第2戰6月2日晚間7點，將於主場高雄鳳山體育館迎戰台中太陽，總冠軍門票即刻開賣，邀請神隊友與高雄全家海神一起「從一而終」，邁向總冠軍！

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神隊友入場即可擁有「從一而終」應援短 TEE乙件（數量有限，贈完為止）及應援摺扇、樺達喉糖加油棒乙組，離場再贈樺達硬喉糖及 WAT 氣泡雞尾酒乙份，歡迎神隊友購票入場，與海神隊一起製造大浪，當前進總冠軍賽的最佳第六人！

31日當天 下午5點30分到6點30分入場的神隊友，將獲得限量200名 Let's Café 「全家」海神咖啡卡乙張及 AQUAS STORE 商品抵用券。我雄海派， WE THE SOUTH！凡設籍於高雄的在地人站出來，購買商品時出示身分證件，只要設籍在高雄，不限金額，可享9折優惠。此外凡購買高雄意象限定商品，通通享在地優惠價9折優惠，歡迎神隊友海派購入，鳳山體育館掀巨浪！