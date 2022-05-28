藝人郭彥均與醫護友人對話截圖「很多孩子走了」引起各界討論，雖然事後刪文道歉，但行政院長蘇貞昌今（28日）放話會咎責查辦。台北市長柯文哲稍早在臉書發文，痛批政府將人民發問和質疑都打成造假，「這是國家機器對人民的壓迫」。

柯文哲表示，「如果不是害怕，這幾天怎麼會有這麼多家長，冒著雨幫孩子排隊搶打兒童BNT疫苗？如果不是恐懼，新聞怎麼會連續幾週討論臺灣的兒童重症與死亡率？」。

柯文哲說，他看不出郭彥均貼文有任何煽動、造假，只是在呼籲民眾保持社交距離、避免疫情擴散，不要給醫護製造壓力，然卻被出征到刪文，「蘇大院長還親自下令要調查，把社維法、傳染病防治法變成政府箝制人民的工具」。

柯文哲怒指，不能質疑，不能發問，只能歌功頌德，只能高呼萬歲，「一個郭彥均，還有千千萬萬個郭彥均，事實不會因爲沒有聲音而消失，今天你不說話，明天你說不了話」。

北市副市長蔡炳坤也在留言回應，說孩子一個都不能少，台灣民眾黨粉專及議員候選人隨後也紛紛表示贊同，質疑執政黨官威很大。

蘇貞昌今日受訪稱會加以咎責查辦，引發爭議。行政院發言人羅秉成強調「並非針對單一藝人的發文」，是針對近日社群網路上不實疫情訊息有相同貼文文字內容，發文時間又相近的現象。