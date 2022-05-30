輔英科大護理學院社會責任計畫團隊與先進醫資公司攜手合作，在大寮永芳社區，建置「享健康」智能照護站，透由智慧醫療系統追蹤民眾健康狀況，合力建造「享健康共照網」，形塑社區共好之永芳智能照護社區典範。

校長林惠賢表示，學校位在大寮永芳里，基於敦親睦鄰及實踐大學社會責任，長期與永芳里長等人密切合作，資源共享，包括該校大學社會責任(USR)實踐計畫推動時間銀行， 培育志工群；高齡及長期照護事業系榮獲教育部精準健康產業跨領域人才培育計畫，透過高齡全程照顧人才培育中心為平台，建構健康照顧、智慧科技與生活人文等多元且全人的健康照顧課程，以培育新世代跨域專業人才為目標；環境工程與科學系成立大寮敏感區位優質健康環境示範區，建置植栽綠牆等。

林惠賢指出，如今又引薦先進醫資善盡企業社會責任(CSR)，在永芳協會建置智能照護站，提供社區居民免費基本健康量測與追蹤，盼未來朝產學策略聯盟合作，落實學校以科技融入健康領域教研的目標。簡基成里長指出，該里約九千多人，屬半農半工的社區型態，六十五歲以上長輩約一千三百人，高齡比例遠高於其他里，還不乏中低收入及單親弱勢家庭，感謝學校USR和先進醫資CSR的加乘效果，尤其疫情期間，高齡民眾的健康備受關注，居民也對這套智慧設備感興趣，並滿心期待它能加入為居民健康把關的行列。

護理學院院長黃芷苓說，「享健康」智能照護站，由護理系劉玉湘及黃世惠等老師帶領學生共同參與，運用智慧科技與該校照護專業，打造共享及全人數位照護平台，持續推動在地永續健康促進，共創企業、學校、社區三好。先進醫資公司黃兆聖總經理表示，公司提供的All in One量測機台，除量測血壓、血氧、體溫、身高和體重等，並能利用健保卡、手機號碼、識別證等，建立個人雲端帳號，進行個人健康管理，只要透過手機使用專屬APP或是LINE連結，即能在雲端上讀取，查看歷史紀錄，隨時掌握自身健康狀況，並在緊急就診時提供醫生參考。