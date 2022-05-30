李翁右手指關節遭咬傷，出現明顯腫脹。（耕莘醫院提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區80歲李姓老翁近日整理菜園時，不慎遭到有毒的龜殼花咬傷，因當下他不確定蛇類品種，便徒手把蛇裝進肥料袋後掛急診求助。後續院方及時施打2劑血清，龜殼花則由新北市動保處帶回。

李翁28日上午在和美山步道附近整理菜園，搬動堆放雜物時，突竄出一條蛇，朝他右手狠狠咬去。即便當時他戴著2層橡膠手套，皮膚仍被咬出明顯傷口。

因李翁不確定咬傷他的蛇是何類品種，也未攜帶手機，他忍著刺痛感把蛇抓起，裝入肥料袋，並騎車前往新店耕莘醫院掛急診檢查。

院方在辨識為龜殼花後，緊急幫李翁施打2劑血清，並要求留院觀察，確認毒素是否蔓延；另外也通知新北市動保處到場，協助將龜殼花帶回處理。

新店耕莘醫院急診呂昀峰醫師表示，漸入夏天，蛇類出沒頻繁，民眾若在戶外遭蛇類咬傷，切勿驚慌，可以先記下蛇類特徵，或用手機拍攝外觀。傷口部分則稍作清潔，若流血則立刻包紮，但千萬不可用嘴吸出毒液，避免造成傷口感染。