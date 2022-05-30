36歲女星朱芯儀今年3月生日時，突然宣布罹患乳癌，完成6次化療後，已於本月27日開刀切除右邊乳房，手術共進行了17個鐘頭，中途一度大出血，好險醫院內尚有備用血液，她才得以度過緊要關頭，30日趁著休養空檔，她親自在IG向一個人道謝：「你的血救了我一命！」

朱芯儀在IG限時動態說，她是從醫生口中得知，開刀過程一度大出血，當場緊急輸了「6個單位」的血量，使她昨天到今天還得繼續輸血，因此她想特別感謝捐血的人，「我不認識你，但我謝謝你，你的血救了我一命。」限動照片中，她貼出自己正在輸血的照片，可見血包中的血液正緩緩輸進她的體內。

挺過這場驚魂的手術過程，朱芯儀表示聽說疫情緣故，捐血人數變少了，血庫呈現缺血的狀況，有感於體內正流著別人的血，她想向民眾呼籲：「如果你是健康的成年人，記得吃飽睡飽，看到捐血車，走過路過挽起袖子，謝謝你的愛心。」根據台北捐血中心資料，血液的確僅剩下4到7天可用。

朱芯儀發限動表示曾大出血，好險有人捐血給她這才度過難關。(圖/朱芯儀 IG)

事實上，朱芯儀在切右乳房手術前，曾在IG發限動打氣「啟動勇氣跟勇敢，上戰場去」，老公衛斯理也轉發該限時動態，期許手術一切順利：「老婆加油！別怕，我都會在！答應孩子們要把健康的媽媽帶回家！」28日早上，衛斯理才在自己IG報平安：「戰場歸來一切安好！」