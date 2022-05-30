今日台灣港務公司董事長李賢義電話受訪表示，預計召開最終說明會後，7月將草案送至交通部，期望交通部核准，於公告後6個月開始實施。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

因港埠業務費已長達24年未調整，中華民國全國碼頭工會聯合會日前要求調漲20％，台灣港務公司30日上午在高雄港港史館回應表示，與進出口業者溝通後，大部分業者願意接受10％的漲幅。今年7月會將費率調整方案陳報交通部，待交通部核准，公告6個月後即可正式實施。

早期因航運業不景氣，港埠業務費從1998年後都沒有調整，迄今已24年不動如山，然而近年受疫情影響，飆出海運貨櫃費用數以倍增的高成長，消費者物價指數漲幅也高達25％，港務公司今年4月提出港埠業務費規畫調漲10％，但碼頭工會聯合會認為應調整到20％才能跟的上物價。

為此，碼頭工會聯合會上周舉行記者會，喊出「我要加薪！我要生活」，並表示進出口貨物業者享有豐厚的利潤，卻有部分付費方對提高費率有疑義，希望港務公司能重視基層勞工的聲音。

台灣港務公司業務副總鄭淑惠今日表示，尊重全國碼頭工會聯合會所提出的漲價幅度，但綜合考量航商、貨主、進出口業者等付費方負擔能力，還是朝向以調漲10％為原則。目前跟付費方及裝卸業者等收費方都有召開多場座談會，部分付費方雖對於費率調漲有所意見，但還是能理性溝通，多數能夠認同費率應反映物價，才能營造健康的港區作業環境，預計6月底召開最後1次說明會。

港務公司董事長李賢義電話受訪表示，因應物價水準上漲，加上航運去年表現優異，為了提升港口作業環境與服務品質，才會調漲港埠業務費。雖然溝通過程雙方立場不一，但最後都各退一步，可以接受10％調漲。預計召開最終說明會後，7月將草案送至交通部，期望交通部核准，於公告後6個月開始實施。

此外，過去港灣碼頭碇泊費最高級距僅為6萬噸以上船舶，無法跟上近年船舶大型化的海運趨勢，鄭淑惠表示，參考目前遠歐航線船型主流為18萬總噸，據此初步規畫將碇泊費率從原本最高級距6萬總噸，提升至18萬總噸。