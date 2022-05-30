台北市下周恢復實體課程 中市審慎評估中 16:242022/05/30 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市30日下午召開線上疫情記者會，台中市教育局副局長王淑懿指出，是否要恢復實體課程，審慎評估疫情的發展。（台中市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市宣布6月5日恢復高中以下實體課程，台中市會不會跟進？台中市教育局副局長王淑懿30日在中市疫情記者會中表示，是否會跟進台北市在下周起恢復實體課程，台中市審慎評估疫情的發展，會滾動修正檢討。 蔣萬安請益前市長 扁：不會拒絕 特斯拉上海廠實施雙班制 6月產量有望恢復正常 多家電商發消費券 提振上海經濟 #實體課程 #台北市 #恢復 #中市 #審慎評估 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 滿足停車需求 台中市持續增設停車位 10:002022/05/29 生活 民進黨3都民調崩盤 吳子嘉：這兩人是罪魁禍首 21:182022/05/29 政治 十大政治領袖排名出爐 侯友宜無敵拿第一 柯P穩居第三 陳時中在「這裡」 15:232022/05/30 政治 高雄6／6恢復實體課程？市府：端午節前宣布 18:242022/05/29 生活 上海發布加快經濟恢復和重振行動方案 共50條政策 17:072022/05/29 兩岸 柯文哲解隔今出關 搭公車上班自曝現況：還是咳 09:192022/05/30 政治 促轉會提移除中正紀念堂銅像 他提醒：轉型正義初衷是和解 12:012022/05/30 政治 上海重振經濟 祭50條措施 04:102022/05/30 產業財經 上海砸3,000億人民幣救經濟 04:102022/05/30 財經要聞 打完疫苗就恢復實體上課？ 3個教團3種主張意見分歧 10:542022/05/30 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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