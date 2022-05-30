高齡者注意！最新統計顯示，今年1到3月高齡者交通事故死亡人數比去年同期大增26人、高齡機車騎士死亡人數大增29人，其中屏東縣交通事故死亡竟有1／3是高齡機車騎士。交通部表示，我國已經進入高齡社會，高齡者無論是作為行人或是機車騎士都有相當的風險，如何增進高齡者道路安全，是未來關注重點。

交通部今（30）日召開今年1到3月道路交通安全說明會，交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富表示，111年1-3月發生道路交通事故9萬3044件，造成746人死亡、12萬3487人受傷，比110年1-3月減少2101件(-2.2％)、減少34人死亡(-4.4％)、減少3769人受傷(-3％)。

在民眾最關注的「機、老、酒」3個面向，1-3月機車事故死亡460人，比去年同期增加12人；高齡者死亡304人，比去年同期增加26人；僅酒駕死亡73人有改善，比去年同期減少6人。

事實上，1-3月機車事故件數比去年同期大減2259件，但高齡機車騎士死亡卻顯著增加；若以縣市來看，屏東、雲林、嘉義、高雄、彰化的高齡機車事故死亡人數，竟占了1／4的整體交通事故死亡人數，其中屏東更高達33.3％。換言之，屏東縣今年第一季交通事故死亡有1／3是高齡機車騎士。

統計上述5個高齡機車事故死亡人數最多縣市，吳木富表示，高齡者機車事故死亡碰撞類型以「側撞」和「交叉撞」最多，事故位置最常發生在「路口」。交通部期待將訊息提供給這5個縣市，作為執法和宣導時的重要指標。

交通部路政司長林福山表示，交通部發現中南部很多高齡者騎機車都不戴安全帽，如果車速太快，高齡者反應較慢，路口的事故死亡率可高達6、7成，因此路政司一直在推動「高齡換照」。

林福山說，其實高齡機車騎士還常常有「無照駕駛」的問題，主要是長者若無法換照，因為不想要進出都要靠別人，又騎不動腳踏車，因此鋌而走險，乾脆無照騎車。因此路政司提倡希望改以時速最高25公里的「微型電動二輪車（電動腳踏車）」，作為高齡者繳回機車駕照後的替代方案。