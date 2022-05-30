行政院長蘇貞昌30日上午召開擴大防疫會議，他表示，為早日與國際接軌、邁向正常生活，同意指揮中心視醫療量能，適度放寬入境總量管制上限，並調整入境後檢疫天數，相關措施及細節由指揮中心和內政部、交通部、外交部妥為規劃後，向外界宣布。

不過，稍早前，針對日本6月10日起開放台灣觀光團免檢免隔入境一事，交通部觀光局卻回應稱，2020年3月19日起公告暫停旅行社組團赴國外旅遊至今，若旅行業者招攬赴日團遊商品，得令限期改善或處1萬元至5萬元罰鍰。

媒體先前披露「7月會開放出境遊」，但指揮中心又不回應，每天說法都不同，讓業者根本無所適從。

台灣國際旅遊禁令執行至今已經超過兩年，根據觀光局統計，2020和2021年停業和解散的旅行社有168家，從業人員從4.3萬多人減近3.2萬人；業者都說，從未見過如此慘況，而政府的「振興」或是「紓困」都是緩不濟急、遠水救不了近火。

就像26日行政院拍板的振興方案，有55億元用在觀光產業上，預計9月起分兩階段上路，包括自由行平日住宿每晚最高可折1300元，團體旅遊每團最高補助3萬元、觀光遊樂園平日票價打3折。

北市旅行公會理事長駱炫宏指出，5、6月蘇揆就說「只要振興，不要紓困」，要補助國旅，但5月疫爆後，5、6月的國旅市場基本就沒了；7、8月沒有任何指示，要到9月才開始「振興」；「9月前的4個月，旅行業者怎麼辦？」駱炫宏問。

由於政府開放邊境沒有時間表，駱炫宏表示，不但入境日本無法組團，就連泰國、越南、菲律賓想安排台灣媒體及旅行社代表於6月份先去踩線，現在也無法成行；「一想到回台就要隔離7天，誰還會想出國去踩線？」

北市旅行公會25召開「開放國境觀光準備工作研議小組」第六次會議，與會人員決議，目前防疫最大問題是「戰略要講清楚」，希望交通部和交通部觀光局與業者站在一起，擬定開放國境觀光的策略與時間表，明確向中央政府提政策建議。

在蘇揆做出指示後，交通部長王國材30日表示，入境檢疫天數朝向縮短成3+4天，入境總量管制上限由一周1.7萬人增加到2.5萬人。

對於是否開放旅行社組團，王國材則表示，等待指揮中心決定。