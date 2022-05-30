國內陸續出現兒童確診死亡案例，但許多家長卻反映難以為孩子預約施打疫苗。蔡英文總統今天表示，今天，輝瑞兒童疫苗已經到貨33.12萬劑，累積到目前為止，一共有110.88萬劑，疫苗數量相當充足。政府也會視接種情形，額外增加疫苗配送，希望盡快讓更多小朋友都能得到疫苗的保護。

蔡英文表示，她知道家長都很擔心家裡的小孩有染疫的狀況，為了和家長共同守護孩子的健康，政府持續透過各項措施，強化兒童防疫量能。

她說，今天，輝瑞兒童疫苗已經到貨33.12萬劑，累積到目前為止，一共有110.88萬劑。目前，台灣5-11歲的小朋友有99萬符合接種對象，所以疫苗數量相當充足。為了加快兒童接種的速度，指揮中心也即將協助地方政府設置大型的兒童接種站。「我們也會視接種情形，額外增加疫苗配送，希望盡快讓更多小朋友都能得到疫苗的保護」。

至於0-6歲的小小孩，蔡英文指出，目前還沒有疫苗可以施打，也更需要格外的關注和照顧，所以從6月1日開始，0-6歲兒童可以免費領每人5劑的實名制快篩試劑。

因為快篩試劑，只有2歲以上的兒童可以使用，所以她呼籲，假如家裡有未滿2歲的幼童，領到的快篩可供幼童家長使用。保護自己，也能同時保護家人。她感謝所有家長共同努力，並承諾「在疫情關鍵的時刻，政府會繼續強化各項防疫措施，和大家一起守護孩子的健康」。