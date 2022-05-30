高市府將會於6月1日到3日陸續在建佑醫院、小港醫院、旗山醫院、高雄榮民總醫院、鳳山國中體育館、岡山慈濟、慈濟靜思堂、高雄展覽館等地設置接種站，提供5歲兒童施打BNT疫苗。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄30日新增8319例本土確診個案，其中民眾快篩陽判定確診的共有7768例，而到醫院經由採檢PCR判定確診的民眾共551例，經由PCR判別確診的比例大幅下降至6.62％，高市府宣布，目前高雄兒童疫苗的接種率達36.9％，在六都位居榜首。

高市府表示，校園兒童疫苗30日陸續開打，目前接種狀況良好，各校也都有安排相關措施，緩和學生們緊張的情緒，截至中午，30日共有8校1374名學生接種疫苗，而高雄目前5到11歲兒童接種率為36.9％，高於全國平均的31.6％，在六都排名首位，希望後續兒童可以持續接種疫苗，提高自身的保護力。

高市府衛生局指出，近日陸續會加開兒童BNT疫苗接種站，除了先前公布5月30及31日會在7間醫療院所及4個大型接種站，提供疫苗接種服務外，也將會於6月1日到3日陸續在建佑醫院、小港醫院、旗山醫院、高雄榮民總醫院、鳳山國中體育館、岡山慈濟、慈濟靜思堂、高雄展覽館等地設置接種站，提供5歲兒童施打BNT疫苗。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍然是50到64歲民眾，百分比為18.6％，而0到11歲則是11.9％、12到19歲5.6％、20到29歲14.5％、30到39歲18.3％、40到49歲18.1％、65歲以上13％。