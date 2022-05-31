即將迎接6月，星座運勢網站「星座神婆」分享，處女座、白羊座、獅子座、巨蟹座在6月有貴人幫助，事業運上漲，財運也隨之提升，尤其第一名的巨蟹座有機會大賺一筆，正、偏財運都非常順遂。

▍第四名：處女座

處女座自我要求高，在職場上事事追求完美，但是有時表現不見得會被長官注意到，6月處女座的事業運、正財運都明顯提升，只要能夠妥善發揮長處，把自己細心、嚴謹的優點展現出來，就很容易獲得滿意的收穫。另外，過去一段時間累積的人脈在6月能發揮作用，身邊貴人雲集，帶來許多好機會，一定要好好把握。

▍第三名：白羊座

白羊座性格熱情，在職場上很有衝勁，行動力高，6月對財富的渴望提高，願意花許多時間和精力來賺錢，而且能夠存得住錢，不用怕財來財去，身邊也會有貴人帶來各種賺錢門路，一整個月賺飽飽。不過建議穩中求財，不要用投機的方式，否則很容易招來破財。

▍第二名：獅子座

獅子座充滿自信，好勝又有領導力，往往是公司的核心人物，6月他們的貴人運特別旺盛，工作上只要肯努力，表現就能被重量級人物看見，升官、加薪不是問題。另外如果有副業、兼職的人，可以多多參考旁人的意見，有機會藉由他人的介紹或建議得到超賺的好機會。

▍第一名：巨蟹座

巨蟹座6月在職場上會接獲新任務，如果工作內容是關於帶領團隊或策略規劃，尤其是跨部門、需要溝通協調的工作，好好表現將能有大筆進帳。除了正財運旺，偏財運也很不錯，有機會獲得他人贈予的意外之財，或是得到有用的投資建議，記得別忘記對方的恩情，運勢就能一路旺到月底。