0830:美國有線電視新聞網（CNN）報導，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）30日晚間宣布，歐盟同意部分禁運俄羅斯原油，將立即涵蓋超過2/3的俄羅原油進口，「大幅削減戰爭機器的資金來源。」

I welcome the #EUCO agreement tonight on oil sanctions against Russia.



This will effectively cut around 90% of oil imports from Russia to the EU by the end of the year. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 30, 2022

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也發布推文表示，歐盟同意對俄羅斯祭出石油制裁，年底前將能禁止90%的俄羅斯石油進口。

歐洲理事會周一磋商對俄羅斯實施第六波制裁內容，米歇爾表示這波制裁還包括將俄羅斯最大銀行「聯邦儲蓄銀行」（Sberbank）踢出環球銀行金融電信協會（SWIFT）體系，並另外制裁3家俄羅斯國營廣播電視公司。

俄羅斯與白俄2022年2月19日在奧布茲-列斯諾夫斯基（Obuz-Lesnovsky）訓練場舉行聯合演習的畫面。（美聯社）

0715: 白俄動起來 要在烏克蘭邊境軍演

白俄羅斯軍演

白俄羅斯將在6月和 7月時，在戈麥（Gomel）地區進行軍事動員演習，而該區南部和烏克蘭接壤，東部則與俄羅斯接壤。

據半島電視台（Al Jazeera）引述白俄羅斯通訊社（BELTA）的消息報導，戈麥地區軍事委員克里沃諾索夫（Andrey Krivonosov）說，這是傳統演習，目的在於提升軍需後勤部的戰鬥和動員備戰力，並增進兵員的軍事知識和實踐技能。