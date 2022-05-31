立委呂玉玲展開感恩之旅，今天在桃園區與里長們餐敘。（賴佑維攝）

立委呂玉玲展開感恩之旅，感謝里長們對她支持。她今天中午參加桃園區里長聯誼餐會，媒體詢問市長輔選部分？呂玉玲說，看黨中央安排，目前雙方還未有聯絡。她致詞也說，希望期盼議員、里長年底選舉連任。

呂玉玲原先備戰參選桃園市長，但黨主席朱立倫日前宣布由前行政院長張善政出戰，呂玉玲展開感恩之旅，昨天已參加平鎮區里長聯誼餐會，今天中午又參加桃園區里長聯誼餐會。

呂玉玲表示，感謝桃園區所有的里長在她宣布參選桃園市長時，給予鼓勵跟支持。她說，這段時間，一起努力過，雖然中央突然宣布人選，中斷了美好的旅程。為此她需跟承諾過的里長一一致歉。

呂玉玲表示，她對於生長的桃園有很重的使命，希望給桃園帶來，家家都能夠安居樂業，且她提出「家給人足」理念，希望桃園能夠有更好的建設，能夠更進步、繁榮，帶給桃園人幸福。呂玉玲強調，會繼續的努力，會繼續的向前，跟所有的里長、議員一起打拼，讓桃園更好。她也期盼年底選戰，會努力輔選，讓優秀認真的里長跟議員連任。

不過媒體提問，市長輔選部分？呂玉玲則說，看黨中央安排。媒體又問，有聯絡上、主動聯繫嗎？呂則說，目前還沒有聯絡。