楊小黎被醫生建議要靜養一個月。（摘自臉書）

楊小黎日前確診經歷10天居家照護，解隔離出關後，敬業的她沒有時間好好休養，立刻投入早已安排好的拍攝工作，卻在拍三立8點檔《一家團圓》時撐不住癱軟急送醫。她31日受訪表示，30日到醫院胸腔內科進行檢查，發現是確診過後引起的缺血性心臟病跟心律極度不整，所以才會吸不到氣，加上又沒有好好休息，所以肺部還是持續在發炎、身體才反覆發燒、失眠、盜汗。

楊小黎說自己心臟本來就不是很好，有先天性二尖瓣脫垂，這次確診症狀又滿嚴重，快篩陰性出關後依然反覆發燒，她受訪時聲音虛弱且因咳嗽仍沙啞，「我現在講話會喘、會胸悶，已經好多了，醫生建議靜養一個月，不能做高強度工作。不好意思讓大家擔心了」。

她說自己出關第一天就去趕拍之前沒完成的影集拍攝，臨時又被三立台灣台台長莊文信徵召救火，「定裝當天一整天拍預告，我穿新娘服、又吹電扇，一直冒冷拍完，拍婚禮戲時又全壘打，穿新娘服站一整天，到後來真的撐不住就倒了」，至於是否現在要繼續拍攝？「目前是先持續觀察、治療、靜養，再看狀況，畢竟身體還是最重要的，尤其心臟的事，不敢開玩笑」。

楊小黎表示，之前不舒服時有請電視台能否考慮換人，但真的沒有辦法，已經拍了婚禮的場面，後續還是要把當天沒完成的場次拍完，會再請擔任經紀人的媽媽與劇組商討怎麼辦，「我過去就是因為身體關係，從來不敢接台八，就是不想造成大家困擾」。