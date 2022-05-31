1名女網友在《Dcard》發文她和男友共用同一個外送平台，因為男友是平台會員可以免外送費，但她卻發現1筆可疑的鹹酥雞訂單，明明2人不住新北市，該訂單送到新北，當時男友還謊稱是男同事想省錢用她們帳號訂的，事後原PO發現竟然是男友偷吃女同事，還偷偷到女同事家溫存，貼文一出引起熱議。

原PO在社群網站《Dcard》發文，她一直以來都和男友共用同個外送平台帳號，因為男友是會員，可以免外送費，但後來原PO發先越來越多人用她們的帳號叫外送，去年12月有1筆訂單讓她起疑，因為2人皆不住在新北市，但卻有1張鹹酥雞送到新北市的訂單，當時男友辯稱是男同事想省外送費才點的。

事後原PO在男友，前公司女同事的社群媒體上，看到鹹酥雞外送的照片，該女子還把和男友的互動放置在社群媒體的精選動態中，時間也剛好是去年12月，她回想起當時上晚班的男友異常早起，說是男同事點的外送，沒想到竟是男友偷偷將班表改成上早班，下班後再去女同事家偷情吃鹹酥雞的證據。

文章曝光後，網友們紛紛留言笑說：「太不要臉了吧，偷吃雞還不擦嘴，難怪被抓包」、「偵探欸」、「女友認真起來都是柯南」、「女生知道男友非單嗎」、「對方感覺就是要橫刀奪愛了」、「有夠不藏的耶，是太笨嗎」、「濃濃的綠茶味，我的天這是什麼行為」、「不知道有女友的話設精選還正常，知道有女友還這樣根本故意要給妳看的吧」。