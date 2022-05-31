在生活或職場上，有太多人因為出言不慎而為引來麻煩，若想讓自己順遂一些，就要謹記言多必失。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬蛇、鼠、雞、狗的人今年就容易犯口舌是非，年底前要多注意自己的言語，引免惹禍上身。

▍1.生肖蛇

命理上有「寅巳相害」的說法，屬蛇人在寅虎之年，本就容易遭遇意外傷害或者他人暗算，又有影響人際關係的「勾絞」星曜出現，意味著屬蛇人今年的人際緣比較差，不討人喜歡，面臨的是非比較多。因此，屬蛇人今年與他人相處時，要多聽別人的建議，盡量做一個傾聽者，注意維持好自己的人際關係。

▍2.生肖鼠

屬鼠人在今年命遇「傷官」，容易出口傷人，招惹是非。建議屬鼠人與他人溝通時，要三思而後行，不要經常說一些尖酸刻薄的話，話到嘴邊先停一停、想一想，審視自己這句話合不合適，適當的沉默，比你開口傷人要好得多。

▍3.生肖雞

屬雞人今年同樣遇到了「傷官」，預示著屬雞人今年易因言行而得罪別人，所以屬雞人要隨時記住「沉默是金」的道理，謹言慎行，別為了逞一時口舌之快，為自己埋下隱患。平時不要對別人冷嘲熱諷，說三道四，別人的生活與你無關，還是先過好自己的日子，別多管閒事。

▍4.生肖狗

流年「官符」今年出現在了屬狗人的命宮，它主是非、口舌，因此屬狗人今年也要管好自己的嘴。平常需控制好自己的情緒，多與身邊人搞好關係。同時，保持低調，不要得意忘形總是吹噓自己，免得受到他人妒忌，暗中打壓。

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