大陸澎湃新聞報導，據大陸中央紀委國家監委網站5月31日通報，被查半年的中共第19屆中央候補委員、江蘇省委前副書記張敬華，遭開除黨籍和公職。通報提到他，「政績觀偏差，為謀求個人進步搞經濟數據造假，違規干預插手市場經濟活動」。

報導稱，張敬華，男，1962年7月生，漢族，江蘇泰州人，大學學歷，經濟學學士學位，1985年6月加入中國共產黨，1985年8月參加工作。張敬華工作起步於前國家計委，後回到江蘇工作，曾任江蘇省國資委副主任、黨委委員，省政府副祕書長，省環保廳廳長、黨組書記。

2009年7月，張敬華出任徐州市委副書記、代市長，次年1月去代轉正。兩年後，他調任鎮江市委書記。2013年3月，張敬華出任江蘇省政府黨組成員、祕書長。

2016年3月，張敬華任江蘇省副省長、省政府黨組成員，躋身副部級幹部之列，直到2017年7月躋身江蘇省委常委，並擔任南京市委書記、南京市江北新區黨工委書記。

2021年2月，張敬華出任江蘇省委副書記，不再擔任南京市委書記職務，後於當年11月轉任江蘇省政協黨組副書記，才任職兩天，12月便宣告被查。

據悉，張敬華是第一個落馬的中共十九屆中央候補委員、也是十九大後第4個江蘇落馬高官，之前失勢是江蘇前副省長繆瑞林、江蘇省軍區前政委孟中康、江蘇省委前常委兼政法委前書記王立科。港媒報導，張敬華受查，也讓人想起2013年前南京市長季建業、2014市委書記楊衛澤相繼落馬往事。