被譽為「淡水最美飯店」的福容大飯店淡水漁人碼頭店歡慶6月10日邁入第11年，祭出超殺回饋活動，6月期間入住指定專案，若加購阿基師觀海茶樓招牌菜色「霸氣櫻桃鴨一鴨兩吃」或田園咖啡廳超人氣「全家歡樂野餐籃」兩者原價皆2800元，週年慶加購價僅610元、現省2190元，指定專案「擁抱夏日」包含雙人悠遊假期、海景親子假期、4人出遊等，皆享加購好康2選1，讓民眾到淡水來趟大飽口福的解悶放風之旅。

住宿部份則推出「六月壽星我最大」，指定入住海景房，平日享定價5折，假日享定價55折，還贈送超級大禮包，包含4吋蛋糕、阿熊幸運轉盤、精選紅酒、手作DIY、依愛洗沐用品、麗SPA課程6折等；週日至週五入住，更大方加碼不手軟，贈送雙人英式下午茶及免費升等20坪頂級蜜月套房，相當超值

福容大飯店淡水漁人碼頭店的河岸露臺。（福容大飯店提供）

淡水漁人碼頭可說是離城市最近的度假勝地，從台北出發車程只要40分鐘，搭淡海輕軌也很方便，出站步行5分鐘，即可抵達占地15公頃的「淡水漁人碼頭」景區，舉凡騎單車看風景、石滬心潮間帶找螃蟹、沙崙海灘追夕陽、高空絕美泳池看電影、河岸露台打卡秘境、幾米溜溜帽遊樂場、還有超大室內親子體能館。別推薦去年銷售破千組的「海景露營房」，徜徉在觀音山及淡水河美景之中，客房陽台就能露營、戲水、野餐，大小朋友的吃住玩一次滿足。