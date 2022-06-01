生醫類股今日再添新兵，首家智慧醫療股公司晉弘(6796)今日以每股46元掛牌，挾著傷口照護產品及拋棄式鼻咽內視鏡下半年可望在台、美取證，今日最高衝至54.8元，漲幅在17%以上，蜜月行情甜滋滋。

晉弘主力產品五官鏡市場將繼續拓展，傷口照護產品及拋棄式鼻咽內視鏡今年下半年度可望在台美取證，法人樂觀預期，今年度營收目標盼能維持以往2~3成的成長。

晉弘在2020年與客戶共同開發的拋棄式鼻咽內視鏡，2022年初已經進行全球送樣，今年下半年可望取得美國及台灣許可，鏡頭模組則預計未來兩年貢獻營收，搶攻龐大的拋棄式內視鏡市場。

晉弘的糖尿病視網膜病變診斷輔助分析軟體(AI-DR)是全球唯一能五分期糖尿病視網膜病變軟體，協助非眼科醫師的醫護人員做出更精確的轉診判斷和建議，目前已取得台灣TFDA的醫療器材許可證，並同步展開泰國FDA、日本PMDA的取證作業。