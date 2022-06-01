知名直播主連千毅先前直播時，爆粗口飆罵辣妹班底，也就是有著「最辣日文老師」之稱的長瀨昆妮，甚至直接叫她走人，原以為兩人已經鬧翻，沒想到長瀨昆妮消失半個月後，突然現身直播大跳艷舞，看來與連千毅已經冰釋前嫌，一向不吝嗇大秀好身材的她，今天(1日)PO出近乎全裸的按摩照，讓網友看了直噴鼻血。

長瀨昆妮透露今天去做全身按摩，接著寫道：「難得找到可以好好放鬆的一家店，今天直接做全身舒壓」，還不忘詢問網友：「大家知道增加情趣要按那邊嗎」，充滿暗示性的一句話讓人臉紅心跳，不過搶盡眾人目光的是曬出火辣養眼照，只見她全身赤裸僅用毯子蓋住身體，一對F級傲人上圍若隱若現，翻過身則是大露整片雪白美背，蜜桃翹臀則是用貼圖刻意擋住，讓人充滿無限遐想空間。

長瀨昆妮曬全裸按摩照引發網友熱議。(長瀨昆妮/日文女神臉書)

長瀨昆妮照片PO出不到一小時，就吸引上千網友按讚，紛紛留言大讚：「身材保養的很棒，永遠的女神」、「老師身材好美，已噴鼻血，歐伊西耶」、「美就是美~有目共賭」、「毛巾應該拉開！太悶了」、「這照片意圖使人犯罪」、「我也想幫女神你按摩呀 」、「羨慕按摩師有這種福利」。

長瀨昆妮上個月初身穿低胸斜肩上衣去打疫苗，由上往下拍的邪惡視角，讓一對飽滿美胸呼之欲出，至於斜肩設計則是讓香肩和白嫩美肌全都露，畫面可以說是相當震撼。