汪小菲日前在微博爆料「大S服用違禁藥」，甚至要月花百萬在這上頭，雖然火速刪文並道歉，但已遭網友留言撻伐，資深狗仔葛斯齊更是揚言看不下去，開直播公布汪小菲偷腥照，還把女子帶回到他和大S的新婚房，對此，知名網紅廣告小妹也在臉書狂酸汪小菲，更直接稱他為「媽寶」。

葛斯齊透露汪小菲在他開直播曬出婚內出軌證據照前，致電希望他能夠「高抬貴手」，並詢問是否能少公開一些照片，避免這些女生受到傷害，不過他強調早已告知網友要爆料，因此拒絕汪小菲的要求，隨後便曬出汪小菲和女子們的親密照，地點居然就在他和大S的新婚房，而且當時兩人不僅未離婚，照片中的女孩也不是張穎穎，消息一出立刻登上熱搜排行榜，網友更是不留情面留言痛批。

廣告小妹發文嘲諷汪小菲。(凡槿（廣告小妹）臉書)

眼見評論一面倒砲轟汪小菲，網紅廣告小妹發文嘲諷：「看到同胞們都在罵汪小菲，我便放心了 ...... 媽寶不可怕，誰不是個寶寶呢？但對老婆這態度和待遇還這麼得瑟，不罵你罵誰」，對此，網友紛紛留言：「我是覺得他和他娘繼續蹭大S名氣很明顯，可能很需要錢」、「祝福汪先生下個女人是安柏等級的女人，這種奇女子陪他剛剛好」、「渣就算了，還媽寶，真是太恐怖了」。

葛斯齊除了直播公開汪小菲疑似婚內出軌證據照，更點名小S老公許雅鈞、迪麗熱巴、鹿晗及金曲歌王林俊傑等人，也讓這些名字登上微博熱搜榜，事隔一夜後，他則是發文向許雅鈞、林俊傑道歉，表示直播只是單純分享記者經歷，沒想到竟意外造成網友扭曲誤解。