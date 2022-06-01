大S與汪小菲婚變風波鬧得沸沸揚揚，不論汪小菲被爆料有新女友、指大S吃藥又刪文，甚至昨(5/31)狗仔爆料汪帶女友回北京跟大S婚房、疑似對懷孕9月大S動手等傳言，女方都沒正面回應，也從未說汪小菲一句不是，引來不少人心疼大S的大器，資深媒體人吳禮強更以「如果不是汪小菲，不會知道大S有多好」為題，直言本來對大S沒有多大好感，歷經這些事件才發現她人有多好。

大S和汪小菲去年宣布結束10年婚姻，之後汪小菲便被爆料和張穎穎過從甚密，大S再婚具俊曄後還有網上傳言指她離婚前就跟前男友搭上線，但對此，大S都未生氣，只低調回應：「一切都過去了。我珍惜當下。由衷感謝關心我的所有人！」強調只想把心力放在當下的幸福和新人生，不願對過去傳言多說什麼。

見此，媒體人吳禮強昨在臉書專頁「帽筆生花」發長文回應，其實對大S沒有特別好感，尤其當年她和汪小菲上實境秀「剝蝦說」大爆發，他真的「沒有辦法」，但近半年來看她和汪小菲婚姻破局，大S始終沒在媒體及外界前失態，唯一說過比較重的話，就是去年6月汪小菲鬧失言風波，她對外鬆口正在辦離婚了。

吳禮強進一步說，反觀汪小菲與張蘭母子，不是發文暴走又刪文，就是在直播上失控，他認為汪小菲對狗仔的忍無可忍，絕對不該成為傷害大S的主因，最後語重心長說，如果沒有汪小菲這些動作，「我不會知道大S有多好」，美女主播張齡予回：「說的真好」，其他網友回應：「打牌看得出牌品，分手看得出人品」、「她的好就是很少議論前男友和前老公」、「她活出了女人該有的風度與態勢……令人欣賞」、「老天爺心疼她，讓深情又長情的具俊曄成為她的先生」。