新竹縣少棒隊近日榮獲華南金控盃少棒賽亞軍，隊伍光榮返鄉後傳出有教練與隊員感染確診，縣議員余筱菁質疑孩子們在疑似確診的情況下，縣府竟讓孩子抱病參賽。對此另兩名議員上官秋燕及張益生1日大動作舉辦記者會，澄清小球員們是在賽事結束後快篩有部分陽性，指控有「特定人士」扭曲事實、造成社會大眾誤解，要求造謠者公開道歉。

新竹縣代表隊參加2022華南金控盃少棒賽，新竹縣聯隊以中山國小為主體，加上關西、上館、五峰、六家、大同國小等校組成實力堅強的聯隊，小球員們一路過關斬將闖進冠軍戰，上月28日與強敵台中市代表隊一較高下，竹縣球員奮戰全場後，拿下亞軍。

不過議員余筱菁爆料指出，在好成績的背後，家長揹負的是孩子們在疑似確診的情況下，抱病參賽的風險，教育局卻仍決定讓球隊繼續出賽。她指出，新竹縣已全縣停課，學校的活動仍應該在教育局控管下掌握實際狀況，有所取捨，在小球員為新竹縣取得好成績後，回程直接整車載去新仁醫院PCR檢測，她指控新竹縣府並未把孩子的健康放在第一位。

對此，議員上官秋燕及張益生雙雙跳出來抱不平，他們指出，每一球隊每天出賽前皆遵循大會規則進行採檢，大會紀錄可以證明竹縣少棒隊每日採檢陰性，並非如同謠言所述「快篩陽性仍執意出賽」。張益生憤慨道，原住民孩子有機會在球賽發光發熱，一切努力不該被抹殺，再不道歉，不排除提告。

家長代表也提出訴求，錯誤訊息已經對新竹縣少棒代表隊全體人員造成傷害，希望散播不實訊息者道歉。另，代表隊在完成全部賽事後返回新竹前的例行性快篩，發現多數球員有陽性反應是事實，若真的關心孩子們的健康，應以具體行動給予協助，而不是散播假消息，製造社會紛亂。