國民黨黨主席朱立倫明（2）日出發訪美，此行有機會會晤白宮國安會印太事務協調總監坎伯（Kurt Campbell）、中國事務主任杜如松（Rush Doshi）、國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）等人，不過民進黨今日翻舊帳質問朱立倫，稱他去年為了政治利益，誣指美豬是「瘋豬肉」，以致影響台美經貿關係，是否願意為此道歉？

民進黨發言人謝佩芬要朱立倫先釐清國民黨的「反美路線」。(資料照片)

對於朱立倫要出訪美國，民進黨發言人謝佩芬今呼籲，請朱立倫在出訪前，先釐清國民黨的「反美路線」，並清楚國內外回答4大問題。首先日前美方官員訪台時，國民黨都表達出疑慮，並質疑此舉對台灣國防安全沒有直接且實質幫助，「請問朱立倫是否修正這樣的錯誤評價，並願支持未來台美雙方持續深化交流互動？」

再來則是去年因為政治利益，朱立倫誣指美豬是「瘋豬肉」，藉此操作美豬議題，導致影響台美經貿關係，朱是否願意為此道歉？

第三，民進黨指出，現在美中台戰略情勢明確變化，在威權與民主的抉擇中，朱立倫是否願意說明「國民黨將站在哪一方」。最後則是因為中國大陸的軍事實力威脅台海安危，民進黨也問朱立倫：「是否支持台美軍事與防衛的合作交流，並支持台灣為國防自主所需的不對稱戰力發展，以及政府的國防自主與台合作的相關改革？」

最後謝佩芬呼籲國民黨，回到一致對外的正軌，切勿左右搖擺，民進黨也將持續推動穩健的台美關係，相較於國民黨因為選舉而在外交立場上動搖，更能夠爭取更多國際支持。