對於這波疫情是否衝擊民進黨選情？前民進黨立委郭正亮認為「傷喔！坦白說，10個孩子很多，每一個孩子都是寶貝！」「全網暴動了」、「所以這真的是傷，怎會變成這樣？」

郭正亮在《YahooTV鄉民大會》網路節目指出，很多年輕父母都有感覺，不然去排兒童BNT幹什麼？就是著急！

他直言，如果小朋友燒到39度，誰不瘋阿？一定急著去看病。郭彥均只是表達一個感受，結果說要去究責啊、查時間點啊、醫院是哪裡啊，還要法辦！這全網就暴動了！

郭正亮分析，下面的留言，隔了12小時，就5000多筆了，結果蘇貞昌又跟進。後來去查，郭彥均發表臉書時間是凌晨2點多，後來確實有人跟，因為要蹭粉賺流量，本來就有這種資訊公司。

郭正亮說，郭彥均事實上他是真的就是表達他的感覺，不是轉貼別人的。每一個老百姓表達感覺沒有辦法很精確，這有什麼不對？只要他的感覺是對的，政府最大的責任就是要回應！結果卻說「我法辦你！」

郭正亮提到，這就讓他想到李秉穎，李秉穎是審查委員、召集人，當時民間BNT要進來的時候，他說那是過期的，而且是公開講，公開講怎不去究責？都沒有辦啊！這是不是明顯雙標？

郭進一步說，李秉穎是掌握最多資訊的人、是專家，講話應該很精準、不應該講錯話，卻故意講這種話，為何不法辦？郭彥均是普通老百姓，是站在年輕父母的角度思考問題，只是講出心聲，引起很大的共鳴，就要辦他？

郭正亮強調，這次是兩大衝擊，第一就是沒有同理心，這麼多年輕父母在著急，還要法辦！第二就是雙標，碰到最高專業的講這種話都不處理。「所以這真的是傷，怎會變成這樣？」「像蘇貞昌，我們一路支持他，以前也是個民主鬥士，台北縣長做得不錯，怎麼會現在變成這樣？」