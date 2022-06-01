富邦悍將郭俊麟雖因腳傷錯延後1個月才在一軍登板，但本季3場先發出賽雖然勝場尚未開張，但內容表現不俗，總教練丘昌榮也給予肯定，相信他能漸漸恢復過往強投身手。

郭俊麟在新球季先發前一天訓練時不慎拉傷腿，導致本季一軍初登板延後1個月，5月10日面對樂天桃猿繳出6局失2分的好投，無奈打線遭到封鎖，郭俊麟承擔敗投。

接下來的2場先發出賽，郭俊麟也都繳出至少6局的表現，用球數也都可破百球，無奈打線沒幫忙，讓他本季首勝遲遲未能開張。丘昌榮表示，過去郭俊麟從中華隊到西武隊都是很有壓制力的投手，去年下半季肘傷復出後，狀況也都不錯。

昨天郭俊麟更是面臨打球以來最大的「蟲蟲危機」，最後以107球投6局、失1分，無關勝敗作收。丘總說：「昨天潮濕汗流的也多，對投手體力是一大負荷，昨天他投完，今天也再做重量訓練加強自己，目前他看起來投得都很正常。」

郭俊麟本季3場先發出賽都是優質先發，但勝場數仍掛零，丘昌榮說：「投手投得好也要打者幫忙得分，不然這樣投手投起球來壓力也很大，打擊的部分一直都有在做調整，希望能盡快復甦，尤其得點圈的攻擊效率。」