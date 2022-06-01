迎接炎炎夏日，為吸引消費者並搶攻夏日商機，乾杯集團旗下品牌「和牛47」精選頂級夏季食材推出「夏雅套餐」，為仲夏增添驚喜亮點。同時順應居家防疫趨勢，開放五款餐點提供外帶外送服務，讓民眾在家就能享用精緻的燒肉美味。

位於微風南山47樓的和牛燒肉懷石「和牛47」，依循季節時序推出新餐點，今年夏天由擅長懷石料理的日籍總料理長，首次使用多款海鮮食材來演繹和牛豔夏風貌，於6月1日至8月31日推出「夏雅套餐」，依序品嚐名物、先付、一口碗、2道燒肉、牛排、鍋物、食事、甘味，共9道頂級佳餚，每人3,800元起+10%服務費；平日午間限定提供「夏陽套餐」精選先付、一口碗、燒肉、食事、甘味，共5道菜色，每人1,488元起+10%服務費。

「生牛肉三種盛合」以海島潛水為主題，首次將夏季海鮮料理與頂級生牛肉結合，並換上珊瑚紅的餐盤呈現全新風情，彷彿潛進海底一探神祕的花花世界。以「馬頭魚捲」為首，使用肉質軟嫩的馬頭魚，搭配酥炸魚鱗片增添豐富口感及爽脆程度，同時還加入植物界的魚子醬「海葡萄」及烏魚子，再用全麥潤餅皮捲起放入口中，一口咬下如同徜徉在海底世界的既視感；接著品嚐選用夏季盛產蕃茄，以及富有水果界魚子醬之稱的「手指檸檬」，搭配使用豐腴後腹肉的「和牛握壽司」享用，酸甜滋味適合炎夏開胃解膩；最後則是享用蕎麥麵風味的「日式生牛肉」，特別在生牛肉上淋上特製蕎麥籽醬，再加上炸蕎麥籽增加口感，如同夏天吃到冰涼蕎麥麵，給予食客消暑滋味。

集合三款截然不同和牛特性的「本日嚴選三拼」，第一道，採用日本和牛側腹肉部位「笹肉」，口感具有咬勁，佐上鮭魚卵及夏季盛產的海膽一同享用，和牛及海鮮的絕妙組合，展現層層夏日風味；第二道，表面刷上烤肉醬的「牛舌蔥捲」，包覆著薑絲、青蔥、萬能蔥，感受多層次的豐富爽口滋味；第三道，7分熟的澳洲和牛「貝身肉」，首次搭配鱈場蟹肉白醬，濃郁的蟹肉味與牛肉融合，讓和牛風味更加昇華。

一口碗推出「玉米濃湯」，湯底以高甜度水果玉米為基底加上羅勒油點綴，搭配蜂巢造型的玉米片直接飲用，如同沾滿濃稠蜂蜜的視覺感，讓食客暑意全消。本季鍋物「剝皮辣椒摩滋鍋」採用牛高湯及柴魚高湯調和出的湯底，首度加入剝皮辣椒、牛小腸、柚子胡椒等來增加風味，同時搭配低溫舒肥的菲力側邊部位，帶有軟嫩的細筋添增口感，以及蘆筍營造出夏季置身竹林的視覺效果。

為搶攻外帶商機，「和牛47」即日起開放提供「極選A5日本菲力三明治」、「頂級A5和牛沙朗三明治」、「伊比利Bellota豬排三明治」三款頂級肉品三明治供民眾外帶，售價580元~1,680元，另外還有「日本和牛A5菲力牛排」、「澳洲羅賓島和牛9+肋眼牛排」兩款現烤燒物幫民眾烤好裝盒，售價2,450~3,500元，共五款餐點消費者可以直接在inline平台上訂購。