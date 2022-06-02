由李準基、金智恩、金栽經、鄭尚勳主演的熱播韓劇《Again My Life》，刺激的劇情和明快的節奏以及大量的武打橋段，讓人看了相當痛快。李準基在劇中化身正義檢察官，「重生」回到15年前進行復仇計畫，精采的情節讓該劇收視率節節攀升。

image source：《DailyView網路溫度計》韓劇網路口碑排名（分析區間：2022/03/03~2022/05/31）

▲《Again My Life》位於網路溫度計韓劇口碑排行榜第11名。

完結篇收視飆至10.5% 李準基信守承諾跳PSY新歌MV舞蹈

《Again My Life》在28日播出第16集完結篇，該集的被視率在韓國達到了10.5%的成績，瞬間最高收視率更是來到了13.7%。在《Again My Life》開播之前，李準基曾經承諾，若收視率突破10%，自己就會跳PSY的〈That That〉MV舞蹈，如今面對近幾集的的高收視率，他也兌現諾言。

李準基在完結篇播出前兩天時，於IG上發布自己跳著PSY〈That That〉MV舞蹈的影片，兌現收視承諾。同時他也謙虛地表示自己只是邊看邊跳，請粉絲不要太過期待完成度，影片發出後立刻得到大量好評，被許多粉絲稱讚舞蹈不輸專業歌手。

《Again My Life》殺青 李準基表示演「金熙宇」很幸福

隨著《Again My Life》完結，演員們也紛紛發表了自己出演這部戲的感言。李準基表示，飾演「金熙宇」的這段時間太辛福了，很捨不得和這部劇以及角色道別。同時他也感謝所有演員夥伴和劇組人員，以及一直以來支持自己的粉絲們。

金栽經受訪時表示，經過《Again My Life》這部戲後，李準基已經成為了自己心目中演員的榜樣。在劇中李準基佔了很大的戲份比例，即使自己需要拍攝的部分比別人多出許多，他還是每一場戲都全力以赴，並且不論何時都很努力地活絡現場的氣氛，敬業的模樣和精湛的演技讓金栽經心生敬佩，也嚮往著成為那樣的演員。

李準基在《Again My Life》以高顏值和好演獲得觀眾廣大好評，出色的表現也反映在飆高的收視率上。如今該劇已經圓滿完結，不只是觀眾，演員群們也都感到依依不捨。不過，李準基也表示，自己會透過其他作品，以更認真、更好的演出與大家見面。

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