藝人陳庭妮4月底曾與老公胡宇威，一同被驗出感染新冠肺炎而被迫關在家中隔離，直到近日才康復出關。而經常透過社群平台與粉絲分享生活、互動的她，出關後也立即前往墾丁好好放鬆度假，在社群平台上曬出一系列在山上路跑時的照片，火辣的身材意外受到矚目。

胡宇威日前接受媒體採訪時，表示夫妻倆在染疫期間都吃滴雞精配維他命，搭配運動來提高免疫力，因此康復後身體也沒有什麼後遺症。但沒想到一直都保持著運動習慣的陳庭妮，出關後與老公胡宇威前往墾丁度假也不忘維持這個好習慣，昨（1）日陳庭妮便在臉書及IG上PO出她在山路上慢跑的照片，並在貼文中寫道「大口呼吸芬多精，感覺活著，跑山路真的沒在開玩笑的，好累～氣喘吁吁，可是好開心」。

照片中，只見陳庭妮臉上沒有任何裝容，也沒有任何偽裝，身上穿著黑色的短版運動上衣露出小蠻腰，搭配運動長褲在山路上奔跑，轉過身才發現她上衣挖空的性感設計，使她結實的背部曲線若隱若現，立即引起網友紛紛留言「在山上跑～～ 你們超強！好健康～ 妮妮也好美！我跑步運動完完全不能見人」、「老公的視角 粉紅泡泡飛滿天啦」、「可是好正」、「你們真的太強了，我光走的都覺得累」、「好健康的生活」、「跑山路超棒的」意外引發話題。