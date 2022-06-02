基隆市今日確診數1190例，較昨減少233人。市長林右昌表示，本市已渡過此波疫情高峰期，收斂方向明確，進入紓困階段，宣布實施9大方案，加速推動紓困復甦。

林右昌指出，隨疫情漸漸和緩，希望可以透過相關防疫復甦方案，讓民眾緊繃的心情獲得療癒，且同時透過市府補助及減免方案，實質照顧到業者，並吸引更多民眾前來基隆旅遊消費，因此，特別研擬9大項防疫復甦方案。

觀光旅遊上，針對團體旅遊及自由行旅客，提供住房補助，且在特定景點門票提供折抵優惠，另一日遊補助旅行社每人200元；二日遊補助旅行社每人500元，每團上限50人。市府表示，6人成團，不含司機領隊。

另外，打滿三劑疫苗及當日快篩陰性自由行旅客，入住本市合法旅宿，不含防疫旅館及觀光旅館，每房型人數每人可折抵房費500元，參觀本市有收取門票的民營景點，每人門票折抵40元，上述住宿及門票優惠名額都是1萬名。

市民生活上，本市加開預計1000個安心上工名額，並延長至2023年6月底截止。同時考量疫情影響建築產業，本市建（雜）照本於2021年1月1日至2022年12月31日所核發執照，將自動展延工期1年。

工商服務方面，在市有房地出租店舖上，提供租金減免50％及租金延期繳納。此外，公有零售市場攤商4至6月攤位使用費免收，並提供促參場館土地租金及權利金減免；稅捐緩繳及減免上，提供地方稅延繳及分期、娛樂稅6至8月減徵30％、營利事業停歇業或縮小面積者房屋稅降為2％。