南瀛農產國際行銷公司總經理余清永表示，芒果外銷量還不大，2日裝盒的是要外銷日本的屏東芒果。（劉秀芬攝）

芒果產季到，台南市南瀛農產國際行銷公司的玉井蒸熱廠開始忙碌起來，由於今年芒果結果率差，連帶影響外銷市場，往年6月玉井蒸熱廠已經開3條工作產線，今年目前只開1條、20名員工就足以應付。總經理余清永表示，日前已經出口韓國2貨櫃、日本1貨櫃，量還不大。

玉井芒果蒸熱處理廠是全台4家蒸熱廠中最大的蒸熱廠，每天最多可以蒸熱30噸，每年蒸熱量約300至400噸，去年芒果豐收，蒸熱量破紀錄，達600多噸。今年8月芒果季結束後，蒸熱設備將更興，預計年底完成測試啟用，未來新舊蒸熱設備合計一批可處理12噸的量。

余清永表示，外銷日韓的愛文，貿易商採購後要先經分級，送到蒸熱場後，以攝氏46.5度的蒸熱、殺菌3.5小時，以去除蟲卵，冷卻後分級、包裝、集貨裝櫃一條龍作業，除了南瀛農產國際自購芒果，幫貿易商代工費以箱為計算。

「去年芒果處理量多，生產線開到4條，工作人員有200多人」，余清永表示，今年芒果量不多，目前才出貨韓國40尺貨櫃2櫃、日本40尺貨櫃1櫃，另一櫃2日還在包裝集貨中。

曾姓貿易商表示，去年外銷愛文產地採購價每公斤平均90元，最近採購價已漲到120元以上，因此到日韓市場，售價也漲2、3成，如果產地價再漲，也會影響日韓市場下單意願。

余清永表示，今年預估芒果量一定比去年少，除了幫貿易商代工，還是會推出台灣下單、日本取貨；為了彌補營業額，也會多開發市場，今年也正洽談開闢澳洲市場；去年試水溫的麻豆文旦外銷，今年也會繼續加碼。