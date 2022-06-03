本土疫情往南跑，台北疫情趨緩，台南與高雄的確診數慢慢增加。醫師沈政男表示，高雄與台北的疫情曲線幾乎完全相同，如此來看高雄疫情高峰恐出現在6月3日。而現在全台確診數沒有創新高，但中重症與死亡個案的人數又升高了，他推估是疫情攻進較脆弱的族群，目前死亡率已升到萬分之8，必須靠壓低染疫人數來減少死亡人數。

沈政男昨在臉書發文說，6月2日新增76967例確診，沒有創下新高，那麼只剩明天有機會了。事實上，本周一至四每天的新增案例都比上周還要低，顯示疫情曲線開始往下走了，只是變化很小，下周會看得更清楚。

沈政男也說，大家現在都說端午節後曲線會往下，又或者10天後會離開高原期，但也有人到現在還是不懂為什麼曲線會往下，而他無奈解釋說，這是因為兩成染疫曲線就會探底，新加坡就是這樣，而曲線是左右對稱的，因此高峰發生在一成染疫。不過，現在已經不需一成染疫了，因為人流指數已被壓到接近三級。高峰已過，就是5月的9萬多例，當時染疫率是7.2%

沈政男指出，當曲線探底，台灣染疫率會在15%左右。這是個好消息，因為染疫人數越少，死亡就越少。當然，如果大家放鬆防疫，讓人流指數回升，染疫率也會跟著增加。

沈政男表示，台南與高雄什麼時候達到高峰，很多人關心，也有不同說法，因此他畫了附圖，讓大家一看就會明瞭。也就是，高雄的曲線跟台北幾乎完全一樣，就只是慢了14天，因為這是數學，當大家都戴口罩，多數人都打疫苗，也同樣擔心疫情，然後人口也差不多，當然曲線就會一樣。所以說高雄的高峰就是6月3日了，如果沒有，就是已經過了。不用等到一成染疫，台北在不到7%就往下走了，而台南也是一樣。

沈政男表示，中重症與死亡人數又升高，他的理論是雖然染疫人數沒有增加，但疫情攻進了比較脆弱的族群。死亡率已經升到萬分之8，與鄰近國家越來越接近了，現在須靠壓低染疫人數來減少死亡人數。