國內新冠肺炎疫情持續升溫，高雄9日新增1萬805例本土確診個案，由於目前高雄地區仍處於高原期，且師生確診數仍維持在單日1000人上下，因此，高市府宣布，高中以下校園暫停實體課程延長至6月19日，但學校經校內防疫專責小組決議，可以安排學生返校進行實體學習及活動，而補習班則以線上為主，但得視家長需求採混成教學。

高市府教育局表示，高中以下學校、公立幼兒園及課照中心暫停實體課程時間延長至19日，改為線上教學，但學校經校內防疫專責小組決議，可以安排學生返校進行實體學習及活動，例如期末考、團隊訓練等，在遠距教學期間，學校得彈性調整定期及平時評量的次數和比例，並可採多元方式進行，到校接種疫苗仍持續進行，不會受到影響。

而補習班部分則以線上教學為主，得視家長需求採線上、線下同步學習方式（混成教學），以達到降載人數的目的，但若補習班出現確診個案，仍須依規定匡列該班，並暫停實體課程3日。

高市府衛生局分析新增確診個案年齡分布發現，確診比例最高的仍是50到64歲民眾，百分比為18.8％，而0到11歲則是11.4％、12到19歲7.4％、20到29歲14％、30到39歲16％、40到49歲18.2％、65歲以上14.2％。