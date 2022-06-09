中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前預估，新冠肺炎疫情大約在6月10日會有反轉機會，今日就是6月9日，外界關注接下來疫情的進展。陳時中今表示，整體疫情的趨勢是在往下走，目前北北桃累積感染百分比已破10％，台中、台南、高雄則介於8.38～9.7％，在高原徘徊。

針對整體疫情發展，陳時中今日表示，目前雙北病例數下降明顯，北市累積感染百分比為11.98％、新北17.43％、桃園14.96％，3都的疫情都往下降。至於台中累積感染百分比為9.37％台南8.38％、高雄9.7％，仍在在高原徘徊。

指揮中心公布6都感染率。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，過了端午節，今日是禮拜四，並沒有看到大規模病例反彈，除了通報、確診稍微慢幾天外，沒有因為流動的關係增加很多案例，到今天來看，端午節連假的影響應該是很低。這2日死亡數一直增加，值得密切注意，不過目前的分析沒有異常，當然高齡、未打疫苗者居多，會加強診治。

台大公衛學院教授陳秀熙昨指出，在流行高峰後，若仍持續以確診個案為分母的致死率反映死亡情形，可能產生謬誤，而應改看累積死亡率。對此陳時中表示，剛開始在疫情起來的時候，致死率會低，我們報出來會低估，接下來發展到一段時間確，診數持平，致死率就相對一致，等到疫情往下降，前一段時間確診較多、死亡也是發生在前一段時間，所以看起來會高。

有人建議是否要看死亡率或每百萬人死亡數，我們在data都是看到這個，但那個是整體情形，無法反映當下的情況，我們認為要用發病日、確診來看死亡，可是大家又說是矯正回歸，有時候用7日移動平均來看，和真正的情況會比較貼近一些，不過都會有局限性，了解來由和算法就能理解意義。