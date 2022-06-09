國內中重症、死亡數再度創下新高，其中中重症增575例、死亡增211例。中央流行疫情指揮中心今宣布，死亡個案中包含一名青少年，從發病到死亡僅間隔2天。另重症個案新增1名兒童多系統炎症候群（MIS-C）個案，為日前北醫附醫公布的案例，發燒7日後到北醫治療，已在6月7日出院。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增的青少年死亡個案為1名17歲男生，本身患有神經系統疾病，5月30日出現咳嗽、痰多、呼吸困難、嗜睡、意識不清的症狀，送至急診就醫，血氧、血壓都偏低，檢測PCR陽性，插管使用呼吸器，並收治於加護病房。

男子診斷有肺炎併呼吸窘迫，使用免疫球蛋白、類固醇、瑞德西韋，不過因併發敗血性休克、多器官損傷，不幸在6月1日過世，歸類為青少年肺炎。目前青少年共累計4人重症，其中2人死亡，其中1人心肌炎、1人肺炎。

另在今日重症個案中，新增1名兒童個案，為國內第2例MIS-C患者，為1名無慢性病史的5歲男童，4月30日確診，出現發燒、腹痛、嘔吐症狀，5月26日再度發燒、噁心、嘔吐、腹瀉、結膜紅，到診所就醫，服用退燒藥後持續高燒40度，6月2日到醫學中心就醫，經檢查發現結膜充血，發炎指數升高，超音波顯示有心臟冠狀動脈擴大，使用免疫球蛋白等藥物治療後，已在6月7日出院。

羅一鈞提醒民眾，MIS- C的症狀包括持續發燒，且出現腹痛、腹瀉、嘔吐、皮膚出疹、眼睛充血及頭暈，只要接種1劑疫苗，就降低9成以上的發生率。今日的重症個案有影響到心臟，超音波發現冠狀動脈擴大，經過治療後好轉康復，因此及時就醫還是很重要的，特別提醒家長留意。截至目前，國內共累計43例兒童重症個案，死亡則維持17例，其中5人腦炎、4人肺炎、2人敗血症、5人家中死亡、1人共病（腦腫瘤）。