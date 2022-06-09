本土疫情持續處於高原期，單日確診數維持在6到8萬例左右，外界關心邊境管制能否鬆綁，疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，本月將有邊境政策出爐，以商務為優先，至於民眾想出國還要再等等。台大醫院感染科醫師李秉穎認為，無論是過去的「14＋7」或現在的「7＋7」，都無法完全阻止變異株進入，即使縮短為「3＋4」風險也沒有差很多，「邊境可以鬆綁了！」

李秉穎今天接受廣播節目專訪時分析，各國疫情轉折點大約是疫情開始後1到1.5個月，目前台灣疫情已經1個多月，北部往下走，中南部大概會晚1到2周，時間不會差太久；最樂觀情況是9月疫情完全平息，但不排除疫情曲線「拖一個尾巴」，流行時間可能久一點，例如日本今年1月開始有疫情，到現在已經6月了，病例數還沒完全平息。

很多民眾期盼何時縮短入境檢疫天數，恢復出國旅遊？李秉穎指出，有個說法是要防堵變異株進入台灣，所以要控制邊境，但他個人持相反意見，因為去年和前年台灣邊境管制非常嚴格，當時的政策目標是清零，但當國外出現變異病毒，幾周後就進入台灣，因為沒有辦法百分之百控制邊境防疫，除非完全斷絕運輸，否則變異病毒終究會進來。

李秉穎強調，多數民眾已經打過疫苗，變異株的威脅不如過去之大，現在應考慮經濟活動；過去入境檢疫「14＋7」都無法完全阻止變異株進入，現在放寬到「7＋7」更是如此，如果改為「3＋4」變異株進入的機會也沒有差很多，「我認為邊境管制可以放鬆了！」

李秉穎指出，邊境鬆綁需考量利弊得失，如果在台灣的感染機率比國外還要大，不一定要等台灣疫情完全穩定下來，兩者沒有直接因果關係；無論是出國後返台或外國人來台，要看確診百分比多少、是否高於國內感染風險。

身為指揮中心專家小組的一員，是否曾經提供意見給指揮中心？李秉穎回想「印象中最近沒有討論到」，大部分是指揮中心提出議題，交由專家討論；他認為邊境政策鬆綁是蠻重大的決定，可能會有很多不同意見，是可以討論的議題。