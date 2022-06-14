桃園機場昨（13日）攔截5例感染Omicron亞型變異株BA.4、BA.5的境外移入個案，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（14日）更直言，遲早會爆出BA.4、BA.5本土確診個案。對此腎臟科醫師江守山表示，其實BA.4、BA.5已經進入台灣社區了，更強調隨著亞型變異株入境，未來很可能再創疫情高峰，「看起來大家口罩暫時是脫不得的」。

江守山在個人臉書粉專發文表示，中央流行疫情指揮中心昨發表，在邊境攔截5例感染BA.4及BA.5的境外移入個案，不過他認為，台灣病毒定序量低，處於掛一漏萬的狀態，以目前防疫鬆散，又要與病毒共存的現況來看，「當檢查出5例時，你可以了解，有很多新的變種病毒已經進入社區」。

江守山解釋，世界沒有那麼巧，剛好5例都被抓到，且邊境檢查本就有一定的偽陰性率，加上不是所有航班都需要執行落地採檢，因此推測，如果台灣有較充足的定序能力，那麼每天幾萬例確診個案中，已經有一堆是感染新變種病毒了。

江守山13日也發文強調，台灣開放國門後，勢必面臨更多Omicron亞型變異株威脅。儘管台灣目前疫情正在走下坡，但隨著亞型變異株BA.4、BA.5入境，還是可能造成另外一波疫情高峰，「看起來大家口罩暫時是脫不得的」。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨表示，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5，傳染力較原本增加2至3成，且免疫逃脫力更強，會減弱疫苗保護力，若進入社區傳播，二度感染機率大增。

羅一鈞也在今天的疫情記者會上坦言，BA.4、BA.5進入社區的情況「遲早會發生」，建議民眾仍要戴好口罩，減少染疫及將病毒傳播給他人的機會。