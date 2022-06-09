恩恩案延燒！消防局地標遭惡搞改名「演員訓練班」 侯友宜：讓司法證明清白

恩恩案持續延燒，對於外界要求衛生局、消防局長應該下台負責，市長也要公開道歉負起政治責任，新北市長侯友宜今天受訪時回應，在疫情期間所有的消防、衛生同仁及第一線的區公所都全力以赴，希望鎖住疫情，至於相關的爭議，昨天在消防局的提告下，就讓司法來證明他們的清白。

侯友宜今天針對恩恩案回應，他三度強調交由司法來證明消防同仁的尊嚴與清白，他說在不管是在這段疫情當中，或是這麼多年來，消防同仁在疫情的維護、救災救護的工作上，都看到消防弟兄對這個城市所做的貢獻，應該要給予他們更多支持、鼓勵的力量讓他們好好守住疫情。

侯友宜強調，現在新北市的疫情雖然在緩降，但還沒有到完全的穩定，每天都還是有很多確診個案，所以要鼓勵消防弟兄、醫護同仁及第一線的作戰夥伴不斷持續往前走，讓疫情更夠守到更穩定的狀況，及早讓民眾回到正常生活。

至於外傳新北市府擁有完整個通聯報告，卻不願提供給恩恩爸一事，侯友宜表示一切都依照相關規定，全力提供資料給恩恩爸，新北市副發言人張劭斌也補充，消防局已經向恩恩爸做詳細的說明，並提供相關資料，對某些特定參選人不斷為了創造選舉聲量，一再故弄玄虛、打擊異己，新北市府對於這樣的狀況相當不樂見。