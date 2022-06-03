【LIVE直播】蔡其昌特助散播假訊息被抓包！ 蘇貞昌最新回

針對台中市政府施打兒童疫苗效率，國民黨日前指控立法院副院長蔡其昌助理發的圖卡是錯、假消息，引發是否該查辦的討論。對此，行政院長蘇貞昌今(3日)回應，「蔡其昌的助理所講的是在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市政府講的是全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量，昨天雙方都已經有對外說明，互相了解就好」。

媒體詢問「蔡其昌特助發文事件，外界呼籲要徹查，請問院長怎麼看?」蘇貞昌今上午到台中視察兒童疫苗大型接種站時回應，蔡其昌的助理所講的是在校園兒童施打輝瑞疫苗的數量，而台中市政府講的是全台中市小朋友打輝瑞跟莫德納疫苗的數量，那在疫情當前，資訊很多，昨天他們雙方都已經有對外說明，互相了解就好，最重要還是在第一線施打人員最辛苦。

蘇貞昌說，像是端午連假大家沒有休息，都為我們的兒童服務，希望大家一起合作對抗病毒，一起在疫情最後關鍵戰役，我們希望很快取得勝利。