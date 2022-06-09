Omicron持續肆虐本土，儘管超過99%確診者無症狀，但對兒童健康造成重大衝擊，就有不少家長疑惑，若孩子不幸染疫，康復後到底還要不要打疫苗？對此重症醫師黃軒也給出答案。

黃軒在臉書PO文「兒童染疫後，要不要再打疫苗？」，有記者問到，若小孩去年感染了COVID-19，是不是就獲得免疫力，不用接種疫苗了？他指出，這樣的觀念絕對是錯的，因為根據研究，只有極少數兒童的抗體，能夠對抗Omicron。

黃軒分享了美國哈佛醫學院刊登在自然通訊期刊(Nature Communication)上的研究報告，研究中收集了波士頓兒童醫院在2020到2021年，2年來所有染疫兒童數據，結果發現，其中僅有10%的兒童血清抗體，可以有效對抗Omicron，代表之前自然染疫的兒童，體內幾乎沒有中和抗體可以抵擋Omicron的感染。

研究人員也發現，沒有接種疫苗的兒童，即便曾經染疫過，對Omicron也幾乎沒有抵抗力，反之接種2劑的兒童，都會有相當程度的中和抗體，對抗包括Omicron在內的各大變異株。

黃軒說，從以上研究可以看到，就算以前曾自然染疫的兒童，仍舊容易受Omicron感染，除非有打疫苗，才有足夠抗體對抗O毒，因此還是呼籲兒童們要施打疫苗，但也提醒，指揮中心目前指引是兒童染疫滿3個月才能接種疫苗。