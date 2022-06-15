台南市高中以下學校及公立幼兒園直到17日均停止實體授課，改採線上教學，但因只剩1周即將放暑假，下周是否持續線上教學備受關注。市長黃偉哲15日表示，將視當初停止實體上課的原因是否消失，以及聽取專家與家長的意見而定，明天將宣布。

黃偉哲表示，下周再上完1個禮拜的課就要開始進入暑假，為了這個禮拜的課是否要冒這個險？大家可以衡量一下。市府會從2個角度思考，第一是與專家學者討論，第二則要問問看家長的意見。如果家長的意見是沒差，反正再1個禮拜，還是維持線上教學好了，就會繼續維持線上教學；如果家長還是覺得應該要讓孩子到學校透透氣，就會實體教學，但專家的意見還是最重要的，最快周四就會宣布。

據了解，支持上實體課或線上教學的家長都有，有家長認為，新的變種病毒進來了，孩子們第2劑疫苗都還沒施打，甚至有的孩子打第1劑都還沒2周，希望能直接停實體課到暑假；但也有家長認為，一直停課家長的壓力很大，希望趕快讓孩子回到校園學習，不是整天在家盯著螢幕。