台灣大型料理實境節目《料理之王3》今（3日）全球首播。Sandy（吳姍儒）擔任主持人，首集邀請郭書瑤（瑤瑤）擔任飛行饕客，她激動地說：「終於有人發現我是吃貨了！」不過她首次參與節目，竟然就被身旁的導師警告「不能吃」，讓她相當錯愕。

《料理之王3》再度進化，選手將被分為中西戰隊，由中式、西式各兩位導師帶領，在「師徒制」的安排下，各個選手的特色更能被凸顯。首播賽制為「戰隊生成賽」，晉級的選手將自己選擇進入中式或者西式戰隊。

首集來賓郭書瑤平時就有在IG上分享食物限動的習慣，對於美食相當熱愛，只要是好吃的食物都喜歡。首集主題為「海陸」，自稱「蝦妹」的她很愛吃蝦子，剛好有選手做了蝦料理，讓她非常期待，沒想到準備試吃時周圍的導師竟將她攔住警告「不能吃」，原來是選手並未將蝦子煮熟，導師們才齊聲嚇阻，也讓她嚇了一大跳。

另外兩名選手分別做了排骨料理和豬五花，郭書瑤透露自己拍戲時其實最討厭吃排骨飯，但眼前的排骨色、香、味俱全，讓她直呼「有這樣的排骨飯，我會每天點」；而肥美的豬五花更讓郭書瑤心花怒放，表示「我願意把我熱量的quota(額度)都花在這上面。」

《料理之王3》6／3起每周五、六晚9點在ETtoday播吧、FB首播，6／4起每周六、日晚10點JET綜合台播出。