懸疑電影《隔離島》作者丹尼斯勒翰撰寫、並親自上陣擔任編劇和監製的迷你影集《黑鳥》，改編自真實事件，由《金牌特務》系列電影、備受矚目的英國男星泰隆艾格頓主演，講述一名高中足球明星，身兼警察之子身份的吉米基恩，正準備風光進入大學開啟球員生涯時，卻因涉嫌販毒被判刑十年。看似要就此抹黑的人生，在獄中得到一個絕佳協議，只要他能從保羅沃爾特豪澤爾飾演的連環殺人犯賴瑞霍爾套出犯罪自白，就能恢復自由身。

今（9日）釋出完整預告，可以看見，認為套出自白就像是交朋友的吉米，為換取自由不惜一切讓自己被關進重刑牢房與最恐怖的罪犯同住，面對一直秉持著自己只是在夢中殺人、精神異常的賴瑞，吉米的大腦似乎也漸漸失守。繼《神秘河流》和《隔離島》，丹尼斯勒翰再次展現以極寫實手法描繪城市犯罪與社會邊緣問題，這也是他參與影集製作主要原因，希望故事躍上螢幕後能讓人關注相關議題。

《黑鳥》緊湊、戲劇性的發展展現不同於多數犯罪影集格局，赤裸呈現在蟲蟲高聳柵欄後那些未解之謎的無奈悲歌。第一季共六集，將於7月8日在Apple TV＋首播兩集，每週五更新一集。